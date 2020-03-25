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’in başkenti ’de 5 yeni koronavirüs vakası

'in başkenti 'de diğer ülkelerden gelen yeni 5 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 11:16 ABONE OL
Çin’in başkenti Pekin’de 5 yeni koronavirüs vakası

Çin'in başkenti Pekin'de diğer ülkelerden gelen yeni 5 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Belediye Sağlık Komisyonu, başkent Pekin'de, diğer ülkelerden gelen 5 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi. Yeni vakalar arasında 2 kişinin ABD'den, 2 kişinin İngiltere'den ve 1 kişinin de İspanya'dan geldiği belirtildi. 3 de yeni şüpheli vaka olduğu bildirilirken, dün iç kaynaklı vaka olmadığı belirtildi. Dün itibariyle Pekin'de toplamda 143 yurtdışı kaynaklı vaka bildirildi. Ayrıca, şehirde toplam 416 iç kaynaklı olarak bulaşan vaka bildirildi ve bunlardan 392'sinin tedavi sonrası taburcu edildiği belirtildi.

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Çin’in başkenti Pekin’de 5 yeni koronavirüs vakası
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