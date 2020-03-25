Corona virüs ile ilgili son dakika açıklaması: İlk kez duyuruldu! İtalya’da koronavirüs salgını başlatan ölümcül hata!

İtalya corona virüsle en çok mücadele eden ülkeler arasında yerini alıyor. En çok Bergamo şehrinde görülen vaka ve ölüm sayısı sebebiyle Bergamo Belediye Başkanı Giorgi Gori, son dakika açıklamalarında bulundu. Öte yandan ülkenin corona virüse karşı hazırlıksız yakalandığını söyleyen isim salgının yayılmasında kıvılcım görevi gördüğünü söyledi. Ülke olarak bu krizin çok ağır yaşandığını söylerken öte yandan koronavirüs nedeniyle gerçek ölü sayısının söylenenden daha çok olduğunu sözlerine ekledi.

İTALYA BERGAMO BELEDİYE BAŞKANI SON DAKİKA AÇIKLAMALARINDA BULUNDU!

Batı'da koronavirüs salgının görüldüğü ilk ülke olması nedeniyle bu duruma hazırlıksız yakalanan İtalya'nın çok sayıda ölü sayısı varken öte yandan vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Bu duruma istinaden Belediye Başkanı son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!