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haberi: virüsü etkileri sürerken... Wuhan'daki pazardan Corona virüsünden daha tehlikeli salgın gelecek

12 Aralık tarihinde Çin’in kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan virüsü ile ilgili korkunç haberi geldi. salgını nedeniyle şuana kadar dünya genelinde 16 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 382 binin üzerinde ise vaka sayısı bulunuyor. Corona virüsü salgının etkileri dünya çapında her geçen gün artmaya devam ederken, uzmanların yaptığı o açıklama korkunç gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Bir sonraki salgının corona virüsünden bile tehlikeli olabileceğini belirten uzmanların son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 07:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü etkileri sürerken... Wuhan'daki pazardan Corona virüsünden daha tehlikeli salgın gelecek

Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye devam eden virüsü salgını bilindiği üzere Çin'in kentinden yayıldı. İlk olarak 12 Aralık tarihinde bir hayvan pazarında rastlanan bu virüs, kısa süre içerisinde tüm dünyada görüldü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. Virüsün etkileri dünya üzerinde her geçen gün artarken, şuana kadar 16 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Toplamda 380 binden fazla enfektenin bulunduğu salgın ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan o açıklama ise şoke etti. İşte haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KORKUTAN AÇIKLAMA!

Henüz salgınının etkisi dünya çapında artmayı sürdürürken, uzmanlar "sırada ne var" sorusunu sormadan edemiyor. Bir sonraki salgın, corona virüsünden bile rahatsız edici olabilir.

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Son dakika haberi: Corona virüsü etkileri sürerken... Wuhan'daki pazardan Corona virüsünden daha tehlikeli salgın gelecek
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