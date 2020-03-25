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virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Avrupa'da vaka ve ölü sayıları vahim tabloyu ortaya koydu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ederken şimdilerde salgının merkez üssü olarak görülen Avrupa ülkelerindeki vahim tablo her geçen gün daha da korkunç bir hal alıyor. Gelen son bilgilere göre Avrupa’nın tamamını etkisi altına alan yeni tip Covid-19 salgınında nüfus/vaka oranına göre en çok etkilenen ülke İsviçre’de sabah saatlerinden konan teşhislerle vaka sayısı 10 bin 171’e fırlarken can kaybı ise 135 kişi olarak kayıt edildi. Tedbir almakta geç kalan Avrupa ülkelerinde salgın durumu böyleyken Avusturya’da 140 binden fazla işsizlik başvurusu yapıldı. Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerde ise vaka sayısının 32 bin 500’e yükseldiği bilgisi verildi. Tüm dünya salgının yayılmasına ilişkin tedbirlerini almayı sürdürürken gün içerisinde vaka sayısında artış yaşanması salgındaki vahim tabloyu ortaya koydu. İşte Avrupa’dan gelen son dakika haberleri ve son durum…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 19:18 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Avrupa'da Corona virüsü vaka ve ölü sayıları vahim tabloyu ortaya koydu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsü son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken gelen son veriler salgının vahim durumunu gözler önüne serdi. Yaşanan salgının yayılmamasına ilişkin birçok ülke farklı yöntemlerle tedbir almaya devam ederken Avrupa'da vaka/nüfus oranına göre salgından en çok etkilenen ülke İsviçre'de Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı bu sabah 10 bin 171'e, can kaybı ise 135'e yükseldi. Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, 32 bin 500 testin yapıldığı ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 5 bin 282'ye ulaştı. Sokağa çıkma yasağının başlamasından bu yana ülke genelinde 140 binin üzerinde kişinin ise işsizlik başvurusunda bulunduğu kaydedildi. tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken şimdilerde Avrupa corona virüsü salgının merkez üssü olarak gösteriliyor. İşte son dakika haberinin detayları ve Corona virüsü salgınında son durum…

AVRUPA ÜLKELERİNDE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA BÜYÜK ARTIŞ!

Corona virüsü haberleri tüm dünyanın gündeminde yerini alırken ülkelerden gelen bilgiler doğrultusunda vaka ve ölü sayılarında büyük bir artış yaşanıyor. Avrupa'da çoğu ülkenin tedbirlerde geç kalması durumun daha vahim bir hal almasına oluyor…

İşte Covid-19 salgınında son durum…

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Corona virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Avrupa'da Corona virüsü vaka ve ölü sayıları vahim tabloyu ortaya koydu!
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