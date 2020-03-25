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Coronavirüs 'ta yayılmaya başladı

Korona virüsünün hızla yayıldığı 'ta bir doktor sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı yaptı. Irak'ta coronavirüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:09 ABONE OL
Coronavirüs Irak'ta yayılmaya başladı

Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı.

Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın" şeklinde konuştu.

Öte yandan Irak'ta korona virüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı.

Son dakika... ABD'de ölü sayısı 797, ordu sokakta birçok eyalette sokağa çıkmak yasak

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Coronavirüs Irak'ta yayılmaya başladı
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