Son dakika haberi: Dünya corona virüsü ile ilgili o görüntüleri konuşuyor! Süper marketteki görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyanın konuştuğu corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 380 binden fazla insanda görülen corona virüsü salgını 16 bin 500'den fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı salgının merkezi Avrupa haline gelirken, İtalya'daki ölüm sayısı 6 binin üzerine çıktı. Son olarak bir televizyon programında yayınlanan o görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Genç bir adamın 'kim korkar corona virüsünden' diyerek yaptığı o hareketler olay yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! O GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Bir televizyon programında yayınlanan görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. Genç bir adamın "Kim korkar corona virüsünden" diyerek süper marketteki tüm deodorantları yaladığı video olay arattı.