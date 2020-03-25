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haberi: Dünya ile ilgili o görüntüleri konuşuyor! Süper marketteki görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde 16 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs, şuana kadar 380 bin kişide görüldü. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı salgınla ilgili bir televizyon programında yayınlanan o görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Genç bir adamın ‘kim korkar corona virüsünden’ diyerek yaptığı o hareketler olay yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 07:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya corona virüsü ile ilgili o görüntüleri konuşuyor! Süper marketteki görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyanın konuştuğu salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 380 binden fazla insanda görülen corona virüsü salgını 16 bin 500'den fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı salgının merkezi Avrupa haline gelirken, İtalya'daki ölüm sayısı 6 binin üzerine çıktı. Son olarak bir televizyon programında yayınlanan o görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Genç bir adamın 'kim korkar corona virüsünden' diyerek yaptığı o hareketler olay yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! O GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Bir televizyon programında yayınlanan görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. Genç bir adamın "Kim korkar corona virüsünden" diyerek süper marketteki tüm deodorantları yaladığı video olay arattı.

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Son dakika haberi: Dünya corona virüsü ile ilgili o görüntüleri konuşuyor! Süper marketteki görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı
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