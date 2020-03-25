Dünyada Kovid-19 gelişmeleri

* Koronavirüs'ün en çok can kaybına neden olduğu İtalya'da dün de 743 kişi yaşamını yitirdi. Toplam kayıp 6 bin 820'ye yükseldi.* Fransa'da Kovid- 19'dan ölenlerin sayısı 240 artarak bin 100'e çıktı.* Kovid-19 nedeniyle 122 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da toplam can kaybı bin 934'e yükselirken, vaka sayısı 24 bin 811'i buldu. İran'da 6 yaşında bir çocuk da hayatını kaybetti.* İngiltere'de ölenlerin sayısı 87 artarak 422'ye çıktı.* Afrika'da 43 ülkeye yayılan virüs, kara kıtada 58 ölüme neden oldu.* Tayland'da salgınla mücadele çerçevesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ülkede 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.* Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgınla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.* Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söyledi.* Hollanda'da tedbirler kapsamında Ramazan ayında toplu iftar, teravih ve bayram namazı yasaklandı.* Güney Kore, Avrupa ülkelerinden gelen yolcuları, Kovid-19 ile ilgili belirti gösterip göstermediğine bakmaksızın test edip iki hafta karantinaya alacağını duyurdu.* Almanya'nın Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.* Suudi Arabistan ve Kamerun'da ilk ölümler yaşandı.* 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi.