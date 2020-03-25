Gazze’de felaket yaşanabilir korkusu

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Kovid-19'un Gazze'de yayılmasının abluka nedeniyle bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu. B'Tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, nüfus yoğunluğu ile İsrail tarafından uygulanan ablukanın, aşırı yoksulluk ve alt yapının çökmesine neden olduğu Gazze'de virüs salgınının "korkunç bir felakete" yol açacağı vurgulandı. Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın aşırı yoksul olduğu, ekonominin uzun zaman önce çöktüğü ve halkın sınırlı ve küçük bir iş piyasası içine sıkıştığının belirtildi.