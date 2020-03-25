Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gazze’de felaket yaşanabilir korkusu

’de felaket yaşanabilir korkusu

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Gazze’de felaket yaşanabilir korkusu
İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Kovid-19'un Gazze'de yayılmasının abluka nedeniyle bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu. B'Tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, nüfus yoğunluğu ile İsrail tarafından uygulanan ablukanın, aşırı yoksulluk ve alt yapının çökmesine neden olduğu Gazze'de virüs salgınının "korkunç bir felakete" yol açacağı vurgulandı. Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın aşırı yoksul olduğu, ekonominin uzun zaman önce çöktüğü ve halkın sınırlı ve küçük bir iş piyasası içine sıkıştığının belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze’de felaket yaşanabilir korkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA