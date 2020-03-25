Hanta virüs belirtileri son dakika: Yeni hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs ile benzerlikleri var mı?

Böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilen hantavirüs ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Covid-19'a yol açan corona virüsün aksine bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısı ile temas etmesi gerekiyor. Kanada Halk Sağlığı Merkezi'nin araştırma sonucuna göre; bu virüs tükürük yolu ile de bulaşırken öte yandan sıçan ısırıkları da diğer bir neden arasında yerini alıyor. HPS'nin kuluçka süresi corona virüse göre daha kısa olup semptomları ise 1 ile 8 hafta arasında yaşanıyor. Buna göre; hantavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Covid-19 ile benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR?

Corona virüsünden sonra hantavirüs vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsün aksine insandan insana bulaşmayan, enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerindeki virüs sebebiyle bulaşan HPS merak ediliyor. Hastalık aniden ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, kızarıklık gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Buna göre; hanta virüs nasıl bulaşır, Hantavirüs Renal Sendrom nedir?

İşte son dakika haberinin tüm detayları!