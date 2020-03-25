İngiliz medyası son dakika olarak duyurdu: 21 yaşındaki kız corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti

Corona virüsü salgını ile ilgili İngiliz medyasının geçtiği son dakika haberi adeta şoke etkisi yarattı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 20 bine yakın insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınındaki vaka sayısı İngiltere'de 8 bin 700'ü aştı. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkeden gelen ölüm haberi ise tüm dünyayı şoke etti. Corona virüsü 21 yaşındaki genç bir kızın hayatını kaybetmesine neden olurken, genç kızın ölümü ile ilgili o detay tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İNGİLİZ MEDYASI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU! 21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ!

Corona virüs vakalarının her geçen gün tırmandığı ve bugün itibariyle 8 bin 700'ü aştığı İngiltere'de, salgın 21 yaşındaki bir genç kızın ölümüne yol açtı.

O DETAY ŞOKE ETTİ!

Buckinghamshire'da yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton'un ailesi, genç kızın daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını söylüyor.