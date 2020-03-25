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’dan gelen açıklamaları şoke etti! ‘Gerçeği gizliyorlar, ölü sayısı…’

Tüm dünya salgını ile ilgili mücadelesine devam ederken, her geçen gün korkunç haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 19 bine yakın insanın hayatını kaybettiği virüste 400 binden fazla enfekte bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü salgının merkez noktasını olarak belirtirken, İtalya’daki ölüm sayısı 6 bin 820’ye çıktı. Öte yandan İtalya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu şehir olan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori’nin yaptığı o açıklamalar dünyayı şoke etti. Giorgio Gori, İtalya’daki felaketin boyutlarının çok daha büyük olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 11:44 ABONE OL
İtalya’dan gelen son dakika corona virüsü açıklamaları şoke etti! ‘Gerçeği gizliyorlar, ölü sayısı…’

salgını ile ilgili korkutan açıklamaları gelmeye devam ediyor. Lombardia bölgesinde yer alan 1.1 milyon nüfuslu Bergamo kentinde bugüne kadar 1176 koronavirüs ölümü kayıtlara geçti. Bu sayı, tüm ülke genelindeki 6077 ölümün neredeyse beşte birine denk geliyor. Ülke genelinde tespit edilen yaklaşık 64 bin vakanın da 10'da biri Bergamo'da.

GERÇEK ÖLÜ SAYISI ÇOK DAHA YÜKSEK!

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, bugün düzenlediği sanal basın toplantısında şehirde koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

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İtalya’dan gelen son dakika corona virüsü açıklamaları şoke etti! ‘Gerçeği gizliyorlar, ölü sayısı…’
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