İtalya’dan gelen son dakika corona virüsü açıklamaları şoke etti! ‘Gerçeği gizliyorlar, ölü sayısı…’

Corona virüsü salgını ile ilgili korkutan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Lombardia bölgesinde yer alan 1.1 milyon nüfuslu Bergamo kentinde bugüne kadar 1176 koronavirüs ölümü kayıtlara geçti. Bu sayı, tüm ülke genelindeki 6077 ölümün neredeyse beşte birine denk geliyor. Ülke genelinde tespit edilen yaklaşık 64 bin vakanın da 10'da biri Bergamo'da.

GERÇEK ÖLÜ SAYISI ÇOK DAHA YÜKSEK!

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, bugün düzenlediği sanal basın toplantısında şehirde koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı.