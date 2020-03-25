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'de muhalefet lideri ve ekibinden haber alınamıyor

'de, pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesi turuna çıkan muhalefet lideri Soumaila Cisse ve kampanya ekibine ulaşılamadığı bildirildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 05:05 ABONE OL
Mali'de muhalefet lideri ve ekibinden haber alınamıyor

Ulusal basındaki haberlere göre muhalefet lideri Cisse ve kurmayları seçim çalışmaları için ülkenin merkezindeki Niafunke'ye gitti.

Cisse'nin partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliğinden (URD) yapılan açıklamada, Cisse'nin beraberindekilerle Sarafere kentinden Koumaira kentine doğru yola çıktığını ancak 15.30'dan bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Muhalefet lideri ve ekibinden kimsenin telefonuna ulaşılamadığı kaydedilen açıklamada, URD mensuplarının endişe içinde olduğu, hükümet, ordu ve Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yardım talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Cisse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kez aday olmuştu.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Mali'de muhalefet lideri ve ekibinden haber alınamıyor
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