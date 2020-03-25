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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale! polisi...

Bir çok ülke coron virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ülkelerden biri de ...22 bin 637 vaka bulunan Fransa'da binin üzerinde kişi nedeniyle hayatını kaybetti. 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da polis sokağa çıkanlara sert müdahalede bulunuyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 13:27 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale! Fransa polisi...

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Fransa?da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart?ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokaklarda görevlendirilen polisler, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.

Son dakika: Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polisten sert müdahale! | Video

POLİS MÜDAHALE DOZUNU ARTTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü. Görüntülerdeki polislere sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale! Fransa polisi...
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