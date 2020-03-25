SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş corona virüsü açıklamaları!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışından getirilen vatandaşlar ve öğrenciler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu yurt dışından getirilen öğrencilerin sayısını açıkladı, alınan önlemleri duyurdu. Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıklarken, cenaze işlemleri için seferber olunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Avrupa'nın zor günler geçirdiğini, bilançonun arttığını belirtti, tıbbi malzeme için uluslararası fon önerdiklerini açıkladı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin her fona destek olmaya açık olduğunu ifade etti, "Biz en zengin değil ama en cömert ülkeyiz" dedi.

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ÇAVUŞOĞLU'NDAN YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışından özel seferler ile getirilen öğrencilere ilişkin açıklamasında, "8 ülkeye 11 sefer düzenledik. 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. 14 günlük karantina uygulaması başladı." dedi.

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"CENAZELERİ GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze işlemleri ile ilgili, "Yurt içindeki yabancı vatandaşların ülkesine gitmesine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.Yurt dışında şu ana kadar 32 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Bizlere ve konsolosluklarımıza ulaşan çağrı ve önerileri tek tek inceliyor, dikkate alıyoruz. Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"17 ÜLKEYE TIBBI MALZEME GÖNDERDİK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi." diyerek, "Hepsini karşılamamız mümkün değil. 17'sine gönderdik. Uluslararası finans kuruluşları ile böyle bir fonun kurulmasını istedik. G-20 ülkeleri de buna katılabilir. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip, ihracat etme durumumuz var. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın adımlarını doğru buluyoruz. İspanya'nın bizden maske talebi oldu. Biz Türkiye konusunda her zaman hassasız. Fon olursa katkı da sağlarız. Dünyanın en zengin değil, en cömert milletiyiz. Bu bizim tek başımıza üstesinden geleceğimiz bir durum değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'de alınan kararların hepsi vatandaşlar için. Kararlar ile vatandaşın iyiliği isteniyor. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 100 milyar dolarlık paket açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanımız da her gün paketleri duyuruyor. Vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesini istiyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.