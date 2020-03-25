Son dakika corona virüsü haberi: Güney Kore koronavirüs salgınını nasıl yendi? Üniversite öğrencisinin dikkat çeken açıklamaları

Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılarak enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü ile ilgili sevindirici son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'le birlikte coronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Güney Kore, ölümcül enfeksiyona karşı verdiği mücadelede kazanan taraf oldu. Ülkenin bu mücadelede neler yaptığı ve bu önemli başarıya nasıl ulaştığı ise tüm dünya tarafından merak ediliyor. Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon ülkesinde koronavirüse karşı verilen mücadelenin detaylarını katıldığı canlı yayında tek tek anlattı. İşte son dakika haberinden satırbaşları…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERİ: GÜNEY KORE KORONAVİRÜSÜ NASIL YENDİ?



"30. VAKAYA KADAR..."

Güney Kore'de yaşayan üniversite öğrencisi Nayeon Kwon CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak ülkesinin corona virüsü nasıl yendiğini anlattı. Kwon "Koronavirüs bize geldiğinde ne olduğunu tam bilemiyorduk. Çin'in gerçekleri söylemediğini düşünüp endişelendik. 30. vakaya kadar kontrolü tutuyorduk ama 31. vaka nereye gittiğini sakladığı için birden bin kişiye kadar vaka sayısı çıktı...

İşte haberin tüm detayları...