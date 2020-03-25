Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken öte yandan art arda son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan Emily Owen isimli 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti. Durumun ciddiyetinden dolayı psikolojisinin bozulduğu, kendini karantina altına aldığı belirtildi. 18 Mart tarihinde hastalanan ve hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ailesi yetkililere çağrıda bulundu ve bu süreçte bir çok kişinin psikolojisinin kötü etkileneceği vurgulandı.

İşte son dakika haberinin detayları!