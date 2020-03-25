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Haberi: 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüs salgını yayılmaya devam ederken son olarak 'nin Norfolk kentinde yaşayan hakkında haberi geldi. 19 yaşında garsonluk yaparak hayatını kazanan genç kız, 18 Mart Çarşamba günü hastaneye kaldırıldı. Karantina sürecinde pek çok insanın kendini öldüreceği iddia edilirken öte yandan Emily'nin ailesi, kızlarının izolasyon ve karantina sürecinden kötü etkilendiğini belirtti. Emily'nin içine kapandığını, planlarının iptal olması sebebiyle psikolojisinin bozulduğu ve geleceğini göremediği için kendini kötü hissettiği belirtildi. Bu sebepten ötürü intihar eden genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 25.3.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken öte yandan art arda haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak 'nin Norfolk kentinde yaşayan isimli 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti. Durumun ciddiyetinden dolayı psikolojisinin bozulduğu, kendini karantina altına aldığı belirtildi. 18 Mart tarihinde hastalanan ve hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ailesi yetkililere çağrıda bulundu ve bu süreçte bir çok kişinin psikolojisinin kötü etkileneceği vurgulandı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti! O detay dikkatlerden kaçmadı!
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