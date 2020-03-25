Son dakika: Corona virüse yakalanan adam salgını ciddiye almayanlara seslendi! "Aptal olmayın..."

Corona virüs kabusu hızla yayılıyor... Bu güne kadar 20 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere'den gelen son dakika habere göre; 39 yaşındaki bir adam kendini 'yenilmez'olarak görenlere seslendi ve 'Aptal olmayın' diye uyardı.

İŞTE KABUSU YAŞAYAN ADAMIN ANLATTIKLARI...

İngiltere'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" dedi.