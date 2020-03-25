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Son dakika: Corona virüse yakalanan adam salgını ciddiye almayanlara seslendi! "Aptal olmayın..."

salgınına yakalan 39 yaşındaki adam seslendi. Coronavirüs salgınında bu güne kadar 435 bin 006 vaka bulunurken 20 bine yakın kişi coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'den gelen son dakika bilgisine göre coronavirüse yakalanan 39 yaşındaki adam yoğun bakımdan corona virüsü ciddiye almayanları uyardı. 'Yenilmez' olduğunu düşünenlere sesleniyorum diyen adam 'lütfen aptal olmayın' diye uyardı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika: Corona virüse yakalanan adam salgını ciddiye almayanlara seslendi! Aptal olmayın...

kabusu hızla yayılıyor... Bu güne kadar 20 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'den gelen son dakika habere göre; 39 yaşındaki bir adam kendini 'yenilmez'olarak görenlere seslendi ve 'Aptal olmayın' diye uyardı.

İŞTE KABUSU YAŞAYAN ADAMIN ANLATTIKLARI...

İngiltere'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" dedi.

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Son dakika: Corona virüse yakalanan adam salgını ciddiye almayanlara seslendi! "Aptal olmayın..."
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