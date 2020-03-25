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Haberi: bilim insanının flaş açıklaması! Corona virüsü ne zaman bitecek?

12 Aralık’ta Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar dünya üzerinde 380 binden fazla insanda görülen virüs 16 bin 500’den fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm dünyayı alarma geçiren salgın ile ilgili aşı çalışmaları devam ederken, bilim insanı Michael Levitt'ten flaş bir son dakika açıklaması geldi. Michael Levitt Corona virüsle ilgili açıklamalarında, "Hubei bölgesinde enfeksiyona yakalananların oranı her gün %30 artıyordu ve bu korkutucu bir istatistikti. Grip uzmanı değilim, ancak sayıları analiz edebilirim ve bu üstel büyüme.” dedi ve corona virüsü için tarih verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 07:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Nobel Ödüllü bilim insanının flaş corona virüsü açıklaması! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın teyakkuza geçtiği salgında şuana kadar 16 bin 500'den fazla insan hayatını kaybederken, 380 binden fazla ise enfekte bulunuyor. Virüsün ne zaman biteceği konusu yine merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak, şimdi de bilim insanından Corona virüs açıklaması geldi. Nobel insanı Michael Levitt, corona virüsü ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını verdi.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?

Tüm dünya alarma geçmiş durumdayken, şimdi de Nobel Ödüllü bilim insanından Corona virüs açıklaması geldi.

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Son Dakika Haberi: Nobel Ödüllü bilim insanının flaş corona virüsü açıklaması! Corona virüsü ne zaman bitecek?
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