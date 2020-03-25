SON DAKİKA HABERİ | Corona virüsü ilacı diye yanlış ilaç içti... Tedavi sırasında kendisi öldü, eşi ise hastanede yoğun bakımda!

Corona virüsü, dünya genelinde hızla yayılırken, endişe verici haberlerin yanında tedavisi ve aşısı ile ilgili olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle, favipiravir isimli bir ilacın Çin'deki hastalara iyi geldiği ortaya çıktıktan sonra birçok hastanın tedavisini hızlandırmak için bu ilaç kullanılmaya başlandı. Bu iyi gelişmelerin yanında, yanlış bilgiler ve bilinçsiz ilaç kullanımı da ölüm riski artırabiliyor. Arizona'da bir adam ve karısı corona virüse yakalandı. Sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın tavsiye ettiği ve onaylı olduğu iddia edilen bir ilacı kullanmak istedi.

BAŞKA FORMDA BİR İLAÇ İÇMİŞLER!

Klorokin fosfat içeren ilacı kullandıktan belli bir süre sonra adam öldü ve karısı yoğun bakıma alındı. Çiftin, klorokin fosfatın ilaç formu yerine, balıktaki parazitleri tedavi etmek için kullanılan bir klorokin fosfat ürünü yuttuğu ortaya çıktı.

İşte dehşet verici haberin detayları...