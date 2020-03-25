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Haberler | 'da şiddetli deprem! 7.4 şiddetinde deprem sonrası uyarısı

Gelen son dakiak haberine göre 'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7.4 büyüklüğündeki deprem Kuril Adaları'nda oldu. Deprem sonrası yapılan incelemelerde, şu ana kadar ölü ya da yaralının olmadığı belirlendi. Deprem sonrası, bölge için uyarısı yapıldı ve 50 santimetre büyüklüğünde tsunami meydana geldi. İşte sabah erken saatlerde Rusya'da korkuya neden olan şiddetli deprem ile ilgili haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:31 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Rusya'da şiddetli deprem! 7.4 şiddetinde deprem sonrası tsunami uyarısı

'dan korkutan bir haberi geldi. Sabah erkan saatlerde, Rusya'nun doğusundaki Kuril Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi ve yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, birçok yapıda hafif ve orta dereceli hasar tespit edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İşte Rusya'daki şiddetli depreme ilişkin detaylar...

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Son Dakika Haberler | Rusya'da şiddetli deprem! 7.4 şiddetinde deprem sonrası tsunami uyarısı
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