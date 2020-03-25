Son Dakika Haberler | Rusya'da şiddetli deprem! 7.4 şiddetinde deprem sonrası tsunami uyarısı

Rusya'dan korkutan bir son dakika haberi geldi. Sabah erkan saatlerde, Rusya'nun doğusundaki Kuril Adaları'nda şiddetli bir deprem meydana geldi ve yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, birçok yapıda hafif ve orta dereceli hasar tespit edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İşte Rusya'daki şiddetli depreme ilişkin detaylar...