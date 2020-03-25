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Son dakika haberi: Riyad, Mekke ve 'ye giriş çıkışlar yasaklandı

'da corona virüse karşı mücadelede sert önlemler alınıyor. Edinilen son dakika habere göre; Riyad, Mekke ve kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 14:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Riyad, Mekke ve Medine'ye giriş çıkışlar yasaklandı

Suudi Arabistan'dan gelen son dakika habere göre; Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı.

CORONA VİRÜSE KARŞI MÜCADELEDE ÖNLEMLER SERTLEŞTİRİLİYOR

Suudi Arabistan, korona virüsü ile mücadele ile kapsamında önlemlerini sertleştiriyor. Suudi Arabistan Kralı Selamn Bin Abdulaziz tarafından alınan korona virüs ile mücadele kararları kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerine girişler ve çıkışlar yasaklandı. Kral tarafından alınan kararlar kapsamında, yerel saatle 19.00'da başlaması ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu üç kentte 19.00 yerine 15.00'da başlayacak.

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Son dakika haberi: Riyad, Mekke ve Medine'ye giriş çıkışlar yasaklandı
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