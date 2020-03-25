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Son dakika: Rus Su-27 uçağı 'e düştü!

Gelen son dakika haberine göre Rus uçağı 'e düştü. Rusya yaptığı açıklamada, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğü bilgisini verdi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 22:52 ABONE OL
Son dakika: Rus Su-27 uçağı Karadeniz'e düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz'de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11'da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.

Pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.

Bölgedeki kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Ayrıca Karadeniz Filosu'na bağlı bir savaş gemisi ile bölgedeki sivil gemilerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.

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Son dakika: Rus Su-27 uçağı Karadeniz'e düştü!
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