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’da olağanüstü hal ilan edildi

'da korona virüsüyle mücadele kapsamında olağanüstü hal ilan edildi. Ukrayna Bakanlar Kurulu, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Sokağa çıkma yasağı gibi temel hak ve özgürlüklere bir sınırlandırma getirmeyen karar kamu, kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlamasına yönelik olarak alındı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:07 ABONE OL
Ukrayna’da olağanüstü hal ilan edildi

Ukrayna'da korona virüsüyle mücadele kapsamında olağanüstü hal ilan edildi. Ukrayna Bakanlar Kurulu, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Sokağa çıkma yasağı gibi temel hak ve özgürlüklere bir sınırlandırma getirmeyen karar kamu, kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlamasına yönelik olarak alındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, "Sabah 10.00 itibariyle Kiev'de ve 13 bölgede 113 laboratuvar onaylı Covid-19 vakası kaydedildi. İstatistikler maalesef daha da kötüleşmeye devam ediyor. Bu nedenle bakalar kurulu, olağanüstü hal ilanını ve halkın korunması için tek bir devlet sistemi rejimine geçilmesi kararını alıyor. Olağanüstü hal vatandaşların anayasal haklarını sınırlamaz, ancak tehdide karşı mücadeledeki çabaları pekiştirir" dedi.

Ülke genelinde görülen vaka sayısı 113'e ölü sayısı ise 4 e yükseldi.

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Ukrayna’da olağanüstü hal ilan edildi
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