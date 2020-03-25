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Yaşlıları yataklarında ölüme terk ettiler

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Yaşlıları yataklarında ölüme terk ettiler
İspanya'da askerin dezenfekte çalışmaları yapmak için gittiği huzurevlerinde büyük bir şok ile karşılaştığı ortaya çıktı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, askerlerin birçok huzurevini terk edilmiş halde bulduklarını açıkladı. Çalışanların salgın korkusuyla bakımevlerini terkettikleri belirlendi. İspanyol basını bazı huzurevlerindeki yaşlıların yataklarında ölmüş halde bulunduğunu yazdı. Skandalla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce de İtalya'da sağlık sisteminin çökmesinden dolayı yaşlı hastaların ölüme terk edildikleri ortaya çıkmıştı. İspanya'da ölü sayısı düne nazaran 489 artarak 2 bin 800'e, vaka sayısı da 39 bin 676'ya ulaştı. Başkent Madrid'deki bir buz pisti geçici olarak morga dönüştürüldü.
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Yaşlıları yataklarında ölüme terk ettiler
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