Yaşlıları yataklarında ölüme terk ettiler

İspanya'daaskerin dezenfekte çalışmaları yapmak için gittiği huzurevlerinde büyük bir şok ile karşılaştığı ortaya çıktı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, askerlerin birçok huzurevini terk edilmiş halde bulduklarını açıkladı. Çalışanların salgın korkusuyla bakımevlerini terkettikleri belirlendi. İspanyol basını bazı huzurevlerindeki yaşlıların yataklarında ölmüş halde bulunduğunu yazdı. Skandalla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce de İtalya'da sağlık sisteminin çökmesinden dolayı yaşlı hastaların ölüme terk edildikleri ortaya çıkmıştı. İspanya'da ölü sayısı düne nazaran 489 artarak 2 bin 800'e, vaka sayısı da 39 bin 676'ya ulaştı. Başkent Madrid'deki bir buz pisti geçici olarak morga dönüştürüldü.