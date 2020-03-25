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'deki taraflardan 'nin çağrısına olumlu yanıt

hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler'in () yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılması ihtimaline karşılık yaptığı çağrısına olumlu yanıt verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 01:56 ABONE OL

Yemen hükümeti tarafından yapılan yazılı açılamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Kovid-19'un yayılmasıyla mücadele etmek ve ülke genelindeki gerilimi düşürmek" amacıyla yaptığı ateşkes çağrısından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat ise Husilere ait haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "BM ve BM Yemen Özel Temsilcisi'nin (Martin Griffiths) Yemen'de savaşı sona erdirmeyi hedefleyen çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Meşat, insanlar üzerinde somut etkileri olacak kapsamlı bir sükunet çerçevesindeki tüm girişimlere açık olduklarını kaydetti.

Guterres, dün Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı.

Yemen'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası bulunmuyor.

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Yemen'deki taraflardan BM'nin ateşkes çağrısına olumlu yanıt
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