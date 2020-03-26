Rusya'nınUzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin, yerin 56.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemeler göre ölü ya da yaralı olmadığı, bildirilen bir yıkımın yaşanmadığı kaydedildi. 400 kişi tsunami riski nedeniyle tahliye edildi.