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ABD basını coronavirüsle mücadelede 'i örnek gösterdi! " Temizlik imandan gelir"

salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri de ABD... Bugüne kadar binin üzerinde coronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşirken 69 binin üzerinde corona virüs vakası bulunuyor. ABD basını coronavirüs ile mücadelede 'i örnek gösterdi. Newsweek dergisi, salgın hastalıklar ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'İn o sözlerine yer verdi. Peygamber efendimizin karantina ile ilgili tavsiyelerine dikkat çekildiç

Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:34 ABONE OL
ABD basını coronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdi! Temizlik imandan gelir

ABD'li haftalık haber dergisi Nesweek, corona virüs salgını ile mücadelede Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i örnek gösterdi. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'li dergi Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed." ifadeleri kullanıldı.

HİJYEN KURALLARI

Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen kurallarına uymak geliyor.

ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi.

HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ

Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed." ifadeleri kullanıldı.

KARANTİNA TAVSİYESİ

Hz. Muhammed'in, koronavirüs gibi ölümcül hastalıkları önlemek ve bu gibi salgınlarla mücadele etme konusunda sağlıklı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İslam Peygamberi'nin, salgın hastalık riskine karşı, ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çektiği ifade edildi.

TEMİZLİK VURGUSU

Ayrıca Hz. Muhammed'in, insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara uymaya da teşvik ettiği de hatırlatılarak, "Temizlik, imanın yarısıdır. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız." tavsiyeleri de aktarıldı.

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ABD basını coronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed'i örnek gösterdi! " Temizlik imandan gelir"
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