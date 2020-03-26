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'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son gelen bilgilere göre ’nin (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 08:43 ABONE OL
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

New Jersey'in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

SALI GÜNÜ BİR TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde salı günü yine Türk toplumunun yoğun yaşadığı Allentown kasabasında bir Türk kadın vatandaşın vefat ettiği öğrenilmişti, B.G. adlı 44 yaşındaki kadının 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta hastanede tedavi altına alındığı bilgisi yakınları tarafından paylaşılmıştı.

Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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