Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Papa Francis'e corona virüsü şoku! Bir test daha yapıldı...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını dünyada 500 bine yakın insana bulaştı. Ölü sayısı 22 bini aşarken koronavirüsün merkezi İtalya oldu. İtalya'da ölü sayısı 8 bine dayanırken, ülkede ekonomi, sağlık, spor, sanat gibi tüm alanlar çöktü. Kaosun kol gezdiği ülkede sokaklar boşalırken, dikkat çeken bir haber geldi. Il Messaggero gazetesi, Papa Francis ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi. Papa bir kez daha koronavirüs testi yaptırdı.

PAPA İKİNCİ KEZ TEST YAPTIRDI

Papa Francis'in konutunda kalan rahibin testlerinin pozitif çıkması ile gözler bir kez daha Papa'ya çevrildi. Papa Francis'e yapılan test bir kez daha negatif çıktı. Konutta özel hijyen çalışmaları yapılırken, güvenlik artırıldı.