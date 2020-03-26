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Ajanslar olarak duyurdu! Papa Francis'e şoku! Bir test daha yapıldı...

ile ilgili 'dan bir haberi daha geldi. Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine rahip tedaviye alınırken gözler Papa Francis'e çevrildi. Daha önce Papa Francis'e test yapılmış, corona virüsü izine rastlanmamıştı. Papa Francis'in yeni corona virüsü test sonuçları da geldi. İşte dikkat çeken son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:12 ABONE OL
Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Papa Francis'e corona virüsü şoku! Bir test daha yapıldı...

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren salgını dünyada 500 bine yakın insana bulaştı. Ölü sayısı 22 bini aşarken koronavirüsün merkezi oldu. İtalya'da ölü sayısı 8 bine dayanırken, ülkede ekonomi, sağlık, spor, sanat gibi tüm alanlar çöktü. Kaosun kol gezdiği ülkede sokaklar boşalırken, dikkat çeken bir haber geldi. Il Messaggero gazetesi, Papa Francis ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi. Papa bir kez daha koronavirüs testi yaptırdı.

PAPA İKİNCİ KEZ TEST YAPTIRDI

Papa Francis'in konutunda kalan rahibin testlerinin pozitif çıkması ile gözler bir kez daha Papa'ya çevrildi. Papa Francis'e yapılan test bir kez daha negatif çıktı. Konutta özel hijyen çalışmaları yapılırken, güvenlik artırıldı.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Papa Francis'e corona virüsü şoku! Bir test daha yapıldı...
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