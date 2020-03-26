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Çinli milyarderden 'ya corona virüs için büyük yardım

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba’nın kurucusu , ’ya korona virüsü ile mücadele yardımı olarak test kitleri, maskeler ve tıbbi malzemeler gönderdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:59 ABONE OL
Çinli milyarderden Rusya'ya corona virüs için büyük yardım
Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba'nın Rusya'da faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından ülkeye büyük bir bağış organizasyonu gerçekleştirildi.

VAKIF AÇIKLADI

Vakıf tarafından yapılan açıklamada Alibaba'nın kurucusu olan Jack Ma'nın talimatıyla Rusya'ya maskeler, korona virüsü test kitleri ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi. Hemen hemen her fırsatta Rusya'ya ziyaretler gerçekleştiren ve özellikle Rusya'daki sokak hayvanları için barınaklar kuran Jack Ma bu hareketiyle yine Rusların gönlünü kazanmayı başardı.

MİKTARI BELLİ EDİLMEDİ

Vakıf yapılan yardımlar hakkında kamuoyuna bilgi aktarırken yardımların Rus hükümetine bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştiğini ifade ederken yardımların miktarı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Alibaba Yardım Vakfı tarafından Güneydoğu Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, Slovenya ve İspanya gibi ülkelere de korona virüsü ile mücadele için yardımlar gönderildiği duyuruldu.

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Çinli milyarderden Rusya'ya corona virüs için büyük yardım
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