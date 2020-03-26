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haberi: 'da Belediye Başkanı ilk kez duyurdu! Corona virüs salgınını başlatan ölümcül hata...

Corona virüs ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken en çok vaka ve ölüm sayısının bulunduğu ülkelerden bir tanesi de oluyor. İtalya'nın Başkanı , corona virüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgın ile mücadele kapsamında yaptıkları iki büyük ölümcül hatayı açıklarken öte yandan şehirdeki koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının daha yüksek olduğu açıklandı. Ülkenin duruma hazırlıksız yakalanması nedeniyle birçok kriz yaşadığını sözlerine ekleyen 'ndan corona virüs salgınına ve ülke gündemine ilişkin son dakika açıklamaları geldi!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:17 ABONE OL
Son dakika haberi: İtalya'da Belediye Başkanı ilk kez duyurdu! Corona virüs salgınını başlatan ölümcül hata...

corona virüsle en çok mücadele eden ülkeler arasında yerini alıyor. En çok Bergamo şehrinde görülen vaka ve ölüm sayısı sebebiyle Başkanı Giorgi Gori, açıklamalarında bulundu. Öte yandan ülkenin corona virüse karşı hazırlıksız yakalandığını söyleyen isim salgının yayılmasında kıvılcım görevi gördüğünü söyledi. Ülke olarak bu krizin çok ağır yaşandığını söylerken öte yandan koronavirüs nedeniyle gerçek ölü sayısının söylenenden daha çok olduğunu sözlerine ekledi.

İTALYA BERGAMO BELEDİYE BAŞKANI SON DAKİKA AÇIKLAMALARINDA BULUNDU!

Batı'da koronavirüs salgının görüldüğü ilk ülke olması nedeniyle bu duruma hazırlıksız yakalanan İtalya'nın çok sayıda ölü sayısı varken öte yandan vaka sayısı da her geçen gün artıyor. Bu duruma istinaden Belediye Başkanı son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!

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Son dakika haberi: İtalya'da Belediye Başkanı ilk kez duyurdu! Corona virüs salgınını başlatan ölümcül hata...
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