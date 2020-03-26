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Corona virüsü önlemlerinde son dakika haberi: ’de yüze karşı öksürmek ve 'bende corona virüsü var' demek…

’de alınan corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Dünyada corona virüs hızla yayılırken, Avrupa virüsün merkez üssü haline geldi ve hem , hem de ’da ölü sayısı ’i geçti. Avrupa’da yer alan İngiltere, salgının ilk günlerinde ‘sürü bağışıklığı sistemin’ benimseneceğini açıklamıştı ancak sonrasında sıkı önlemler almaya başladı. Son olarak, dikkat çeken bir önlem haberi geldi. İnsanların yüzüne karşı öksürenlere 2 yıl hapis cezası getirildi. İşte, ilk günlerde önlem almaması ile dünyanın tepkisini çeken İngiltere’den gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 18:27 ABONE OL
Corona virüsü önlemlerinde son dakika haberi: İngiltere’de yüze karşı öksürmek ve 'bende corona virüsü var' demek…

Corona virüsüne karşı ülkelerin aldığı önlemler dikkat çekiyor. Hindistan'da sokağa çıkanları döven polisler, İtalya'da çareyi vatandaşı sokaktan toplamada bulan belediye başkanları dünyanın gündemine oturmuştu. Şimdi de, İngiltere'den ilginç bir haber geldi. Kamu Davaları Müdürü Perşembe günü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yüzüne karşı kasten öksüren ve test yaptırmak için doktorların yüzüne öksürerek corona virüsü olduğunu iddia eden herkesin iki yıl hapse mahkum edileceğini söyledi.

VİRÜS TESTİ YAPTIRMAK İÇİN…

Max Hill, son günlerde polis, diğer sağlık çalışanları ve mağaza personeli karşısında öksüren kişilerin çok fazla rapor edildiğini söyledi. Yetkili, bu insanların 'saldırı' suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İşte dikkat çeken açıklamanın detayları…

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Corona virüsü önlemlerinde son dakika haberi: İngiltere’de yüze karşı öksürmek ve 'bende corona virüsü var' demek…
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