Corona virüsü önlemlerinde son dakika haberi: İngiltere’de yüze karşı öksürmek ve 'bende corona virüsü var' demek…

Corona virüsüne karşı ülkelerin aldığı önlemler dikkat çekiyor. Hindistan'da sokağa çıkanları döven polisler, İtalya'da çareyi vatandaşı sokaktan toplamada bulan belediye başkanları dünyanın gündemine oturmuştu. Şimdi de, İngiltere'den ilginç bir haber geldi. İngiltere Kamu Davaları Müdürü Perşembe günü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yüzüne karşı kasten öksüren ve test yaptırmak için doktorların yüzüne öksürerek corona virüsü olduğunu iddia eden herkesin iki yıl hapse mahkum edileceğini söyledi.

VİRÜS TESTİ YAPTIRMAK İÇİN…

Max Hill, son günlerde polis, diğer sağlık çalışanları ve mağaza personeli karşısında öksüren kişilerin çok fazla rapor edildiğini söyledi. Yetkili, bu insanların 'saldırı' suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İşte dikkat çeken açıklamanın detayları…