DEAŞ, Afganistan’da saldırdı: 25 ölü, 8 yaralı

Afganıstan'ın başkenti Kabil'de, Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. yaklaşık 6 saat süren çatışmanın ardından 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Yaklaşık 6 saat süren çatışmanın ardından 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aryen, saldırıda 25 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8'inin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Sih tapınağına bu sabah düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.