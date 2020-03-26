Dünya korona önlemlerini en üst sevıyeye çıkardı

YURTDIŞINDA

Farklı kıtalarda alınan önlemler şöyle:Vaka sayısı 4 bin 937'ye, can kaybı ise 56 kişi artarak 178'e ulaştı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, FFP2 ve FFP3 gibi koruyucu maske, alkollü dezenfektan jel, koruyucu önlük, koruyucu gözlük, nitril eldiven, oksijenli su gibi ürünler artık doktor reçetesi ile alınabilecek.İsviçre'de Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı dün sabah 10 bin 171'e, can kaybı ise 135'e yükseldi. Nüfus/vaka oranına göre İsviçre, İtalya'yı geride bırakarak Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke konumuna geldi.: Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'nın Kovid-19 salgınının başında olduğunu söyledi. Öte yandan artan koronavirüs vakalarının ardından depolardaki tıbbi malzemelerinin çalınmasına karşı depo yerleri gizli yerlere taşındı. Son günlerde Köln kliniklerinden 50 bin solunum cihazı çalındı.Elysee Sarayı'nın koronavirüs salgının yol açtığı krizi yönetmek üzere kurduğu Bilim Kurulu, 17 Mart'ta başlayan serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının toplamda en az 6 hafta sürmesi gerektiğini açıkladı. Hükümetin bu konuda karar vermesi bekleniyor.Rusya'da, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirleri ihlal edenlerin "terör, holiganlık, sabotaj eylemi" kapsamında cezalandırılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek. Virüsün bulaşmasına neden olacaklara, 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir kişinin ölümüne neden olanlar 24 bin 600 dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlar ise 7 yıla kadar hapis cezası alacak.Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Başbakan Scott Morrison'un sosyal mesafe tedbirleri duyurulduktan sonra turistik ve yoğun kullanılan birçok yerin sakin olduğu görüldü. Şimdiye kadar ülke çapında vaka sayısı ise 2 bin 431 olarak bildirildi.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, vaka sayısının 205'e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildiğini duyurdu.25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi. Normalde resmi geçit törenlerinin düzenlendiği 25 Mart günü tıklım tıklım dolan Atina sokaklarında dolaşan kişilerin sayısında önemli ölçüde azalma oldu.1861'den beri savaş dönemlerinde dahi basılan Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano, Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren baskılarına ara verdi. Gazete, yayınlarına dijital ortamlarda devam edecek.İran Meclisi İsfahan Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Asgar Selimi, ülkede salgınını durdurmak için şehirlerin en az bir ay karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait olanlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı. Başkent Tahran'daki fuar alanında ordu tarafından 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika ve İsviçre'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı. ABD'de de bir Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi. Pennsylvania'nın Allentown kasabasında yaşayan B.G. adlı 44 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.