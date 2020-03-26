Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! İtalya'da en kötü durum geçti mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi'nde, İtalya'daki son duruma ilişkili değerlendirmelerde bulundu. 74 binin üzerinde corona virüsü vakası tespit edilen ülkede ölümlerin sayısı Çin'in 2 katına çıktı. DSÖ verilerine göre İtalya'da enfeksiyon oranının düşmesi ' "cesaret verici işaretler" olarak değerlendirilebileceğini ancak en kötü durumun geçip geçmediğini söylemek için henüz erken olduğu açıklandı.

EN KÖTÜ DURUM GEÇTİ Mİ?

Milliyet'in haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi, İtalya'daki corona virüsü enfeksiyon oranının düşmesinin "cesaret verici işaretler" olarak değerlendirilebileceğini ancak en kötü durumun geçip geçmediğini söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.