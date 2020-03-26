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duyurdu! 'da en kötü durum geçti mi?

salgını ile ilgili tüm dünyadan peş peşe son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'da enfekte olan kişi sayısı 74 bini geçerken 7 bin 503 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak 'nden gelen son dakika habere göre; İtalya'da corona virüsü enfeksiyon oranının düştüğü bildirildi. Ayrıca bu durumun 'cesaret verici işaretler' olarak değerlendirildiği belirtilirken en kötü durumun geçip geçmediği hakkında bilgi verildi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 14:15 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! İtalya'da en kötü durum geçti mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi'nde, İtalya'daki son duruma ilişkili değerlendirmelerde bulundu. 74 binin üzerinde corona virüsü vakası tespit edilen ülkede ölümlerin sayısı Çin'in 2 katına çıktı. DSÖ verilerine göre İtalya'da enfeksiyon oranının düşmesi ' "cesaret verici işaretler" olarak değerlendirilebileceğini ancak en kötü durumun geçip geçmediğini söylemek için henüz erken olduğu açıklandı.

EN KÖTÜ DURUM GEÇTİ Mİ?

Milliyet'in haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi, İtalya'daki corona virüsü enfeksiyon oranının düşmesinin "cesaret verici işaretler" olarak değerlendirilebileceğini ancak en kötü durumun geçip geçmediğini söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! İtalya'da en kötü durum geçti mi?
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