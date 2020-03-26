Dünyada 20.912 ölü İspanya, Çin’i geçti

KOVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 20 bin 912'ye yükseldi. 113 bin bin 802 kişi iyileşirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 463 bin 371'i buldu. Dün 683 kayıp veren İtalya'da toplam ölüm 7 bin 503'e, Çin ana karasında ise 4 artarak 3 bin 281'e çıktı. İspanya, dün açıklanan 454 yeni ölüm ile toplam can kaybı 3 bin 445'e ulaştı ve Çin'i geçti, ölü sayısı en yüksek ikinci ülke oldu. İspanya, NATO'dan yardım istedi. Fransa'da da son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 331'e çıktı. İran'da ise dün 143 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu ülkedeki koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 2 bin 77 oldu.