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’de koronavirüs vakası sayısı 86’ya yükseldi

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki ’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplam vaka sayısının 86’ya yükseldiğini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:50 ABONE OL
Filistin’de koronavirüs vakası sayısı 86’ya yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Mulhim yaptığı açıklamada, "Dün Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiyle temas eden 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Böylece 9'u Gazze Şeridi'nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 86'ya yükselmiş oldu.

Vakalardan 17'si yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Mulhim, dün yaptığı açıklamada, Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece Filistin'de ilk defa Kovid-19 nedeniyle bir ölümün kaydedildiğini belirtmişti.

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Filistin’de koronavirüs vakası sayısı 86’ya yükseldi
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