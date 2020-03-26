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nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Covid-19 ile benzerlikleri var mı? İşte hanta virüs belirtilerinde yeni detaylar!

Corona virüsünden sonra 'de can aldı. Edinilen bilgisine göre; enfeksiyonel hastalıklar arasında yer alan bu virüs kemirgenler aracılığı ile bulaşan ve bu kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürüklerinde bulunan zoonatik virüsler olarak biliniyor. Solunum yolu ile de bulaşma riski olan yeni virüsün Çin'de can almasının ardından tehlikeli olabileceği söyleniyor. Otobüste seyahat ettiği belirlenen adamın ölümünün ardından diğer 32 yolcuya da bulaştırdığı düşünülerek test yapılmıştı. Öte yandan corona virüs yeni tip adıyla Covid-19 ile benzerlikleri olup olmadığı merak edilirken uzmanlar, sağlıklı bireylerin hanta virüse maruz kaldıklarında HPS riski altında olduğuna vurgu yapıyor. Buna göre; belirtileri nelerdir? Hanta virüs nasıl bulaşır? İşte son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:24 ABONE OL
Hantavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Covid-19 ile benzerlikleri var mı? İşte hanta virüs belirtilerinde yeni detaylar!

Böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilen ile ilgili haberleri araştırılıyor. Covid-19'a yol açan corona virüsün aksine bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısı ile temas etmesi gerekiyor. Kanada Halk Sağlığı Merkezi'nin araştırma sonucuna göre; bu virüs tükürük yolu ile de bulaşırken öte yandan sıçan ısırıkları da diğer bir neden arasında yerini alıyor. HPS'nin kuluçka süresi corona virüse göre daha kısa olup semptomları ise 1 ile 8 hafta arasında yaşanıyor. Buna göre; nelerdir, nasıl bulaşır? Covid-19 ile benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

HANTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR?

Corona virüsünden sonra hantavirüs vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsün aksine insandan insana bulaşmayan, enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerindeki virüs sebebiyle bulaşan HPS merak ediliyor. Hastalık aniden ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, kızarıklık gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Buna göre; hanta virüs nasıl bulaşır, Hantavirüs Renal Sendrom nedir?

İşte son dakika haberinin tüm detayları!

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Hantavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Covid-19 ile benzerlikleri var mı? İşte hanta virüs belirtilerinde yeni detaylar!
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