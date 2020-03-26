İngiltere'de sağlık skandalı! Öncelikli hasta değil dendi, Ertesi gün öldü! 'Covid-19?'
Corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 487 bin 649 corona virüs vakası bulunuyor. İngiltere'de ise bu sayı 10 bine ulaşmış durumda...Corona virüsü hızla yayılırken İngiltere'den bir sağlık skandalı geldi. Londra'da 3 çocuk annesi bir kadın corona virüsü belirtileri nedeniyle acil sağlık hattını aradı. Öncelikli hasta olmadığı söylenen kadın ertesi gün hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:49Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:55ABONE OL