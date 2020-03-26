İtalya’da 95 yaşındaki korona hastası iyileşti

Dünyada en fazla Kovid-19 ölümünün yaşandığı ülke olan İtalya'da 95 yaşındaki Alma Clara Corsini isimli bir yaşlı hasta ise, Kovid-19'u Avrupa'da yenen en yaşlı hasta oldu. İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. 38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. "İnsanlar benim yaşadıklarımdan, evde kalmanın temel önemde olduğunu öğrenmeli" diyen Mattia "Ben çok şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz" diye devam etti.