Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüse karşı ilaç yarışı

Koronavirüse karşı ilaç yarışı

Birçok ülke koronavirüse karşı ilaç geliştirmek için yoğun çaba sarf ederken Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, ’ta yeni bir deneysel ilacın kullanımına onay verdi

Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Koronavirüse karşı ilaç yarışı
New York'taki klinik araştırmaların virüse karşı etkili olabilecek ilaç geliştirdiklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, üretimine başlanılan ilacın ABD'de hastalara uygulanmaya başlanacağını kaydetti.
İlacın geliştirilmesinde başarı gösteren Dr. Stephen Hahn'a teşekkür eden Trump, "Bu ilacın dağıtımı yarın sabah (bugün) erkenden New York'ta başlayacak. Umarım birçok insan sonuçlarından mutlu olurlar" dedi. New York Valisi Andrew Cuomo, "İlk kez uygulanacak ilaçla bireylerin virüse karşı bağışıklık sistemlerini uyarmaya ve teşvik etmeye yardımcı olmak için antikor enjeksiyonlarını kullanacaktır" ifadesini kullandı.
* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a krizle mücadele için danışmanlık yapan profösör Didier Raoult, koronavirüsü daha önce sıtma tedavisinde kullanılan parazit ilacı klorokin ile tedavi ettiğini açıkladı. Marsilya Akdeniz Hastanesi Enfeksiyonoloji Profösörü ve Sağlık Komitesi üyesi olan Raoult, yaklaşık 36 hasta üzerinde olumlu sonuç aldıklarını kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüse karşı ilaç yarışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA