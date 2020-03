Koronavirüse karşı ilaç yarışı

New York'taki klinik araştırmaların virüse karşı etkili olabilecek ilaç geliştirdiklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, üretimine başlanılan ilacın ABD'de hastalara uygulanmaya başlanacağını kaydetti.İlacın geliştirilmesinde başarı gösteren Dr. Stephen Hahn'a teşekkür eden Trump, "Bu ilacın dağıtımı yarın sabah (bugün) erkenden New York'ta başlayacak. Umarım birçok insan sonuçlarından mutlu olurlar" dedi. New York Valisi Andrew Cuomo, "İlk kez uygulanacak ilaçla bireylerin virüse karşı bağışıklık sistemlerini uyarmaya ve teşvik etmeye yardımcı olmak için antikor enjeksiyonlarını kullanacaktır" ifadesini kullandı.* Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a krizle mücadele için danışmanlık yapan profösör Didier Raoult, koronavirüsü daha önce sıtma tedavisinde kullanılan parazit ilacı klorokin ile tedavi ettiğini açıkladı. Marsilya Akdeniz Hastanesi Enfeksiyonoloji Profösörü ve Sağlık Komitesi üyesi olan Raoult, yaklaşık 36 hasta üzerinde olumlu sonuç aldıklarını kaydetti.