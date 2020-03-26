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’nın ölüm yıl dönümü… Beethoven kimdir?

’ın ölüm yıl dönümü olması nedeniyle insanlar, Lıdwig van Bethowen eserlerinin yanı sıra, Beethowen kimdir sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Ludwig van Beethoven, 5. Senfonisi neredeyse herkes tarafından bilinen, sevilen bir Alman besteciydi. Beethowen, en büyük eserlerinden bazılarını sağırken besteledi. Peki, Ludwig van Beethowen kimdir? İşte, ölüm yıl dönümünde Ludwig van Beethowen’ın en ünlü eserleri ve hayatı…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:45 ABONE OL
Ludwig van Beethoven’nın ölüm yıl dönümü… Beethoven kimdir?

Ludwig van Beethoven, tüm zamanların en büyük müzik dehalarından biri olarak kabul edilen bir Alman piyanist ve besteciydi. Yenilikçi kompozisyonları vokalleri ve enstrümanları birleştirerek sonat, senfoni, konçerto ve dörtlü kapsamını - anlayışını genişletti. Bu özelliği ile Beethowen, Batı müziğinin Klasik ve Romantik çağlarını birbirine bağlayan önemli bir geçiş figürüdür. Beethoven'ın kişisel hayatı, sağırlığa karşı bir mücadele ile damgasını vurdu ve en önemli eserlerinden bazıları, hayatının son 10 yılında, duyamayacağı kadar bestelendi. 56 yaşında öldü.

LUDWİG VAN BEETHOVEN KİMDİR?

Beethoven, 16 Aralık 1770'te ya da yaklaşık olarak Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir bölgesi olan Köln Seçmenleri'nin Bonn şehrinde doğdu. Kesin doğum tarihi belirsiz olmasına rağmen, tarih kitaplarına göre Beethoven 17 Aralık 1770'te vaftiz edildi.

Annesinin ölümünden sonra 1792'de Viyana'ya geri döndüğünde Mozart'ın ölmüş olduğunu öğrendi.

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Ludwig van Beethoven’nın ölüm yıl dönümü… Beethoven kimdir?
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