New York Valisi’nden Trump’a: “İnsanları ölüme terkediyorsunuz”

Koronavırüs pandemisinin yeni merkezi olacağı öngörülen ABD'de New York eyaletinin valisi Andrew M. Cuomo, hastalığı ciddiye almayan ve ihtiyaçları karşılamayan Başkan Donald Trump ile yönetimine eyaletteki vatandaşları ölüme sürüklemekle suçlayarak isyan etti. New York'ta 25 binden fazla vaka olduğunu belirten Cuomo, eyalet için yeterli tıbbi malzeme desteğinin verilmediğini belirterek, şöyle sert çıktı: "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz" diye konuştu.