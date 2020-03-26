Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Prens Charles’a da bulaştı

’a da bulaştı

Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Prens Charles’a da bulaştı
Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi. Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşes'in İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı. Açıklamada, Prensin çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne gitmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prens Charles’a da bulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA