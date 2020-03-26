Prens Charles’a da bulaştı

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi. Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşes'in İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı. Açıklamada, Prensin çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne gitmişti.