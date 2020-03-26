Rusya’da yangın: 7 ölü

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen ekipler, neredeyse tamamı alevlere teslim olmuş binadaki yangını 2.5 saatte kontrol altına alabildi. Binanın tamamen küle döndüğünü belirten yetkililer, binadan 3'ü kız çocuğu, 2'si kadın 2'si erkek olmak üzere 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti. Gece saatlerinde yaşanan yangının sigara nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.