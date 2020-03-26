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’da mahsur kalan tahliye edildi

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Sırbistan’da mahsur kalan 148 Türk tahliye edildi
Sırbıstan'ın koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu ülkede mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi. Tedbirler kapsamında daha önce yolcu taşımacılığına kapatılan başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan kalkan Air Serbia hava yollarına ait uçak, Türk vatandaşlarını İstanbul'a götürdü. 148 vatandaşın ücretsiz şekilde gönderildiğini aktaran Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde bu kişilerin Türkiye'de 14 günlük karantinaya gireceklerini söyledi.
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Sırbistan’da mahsur kalan 148 Türk tahliye edildi
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