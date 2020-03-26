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! Corona virüsünü yine hafife aldı! 'dan şaşırtan benzetmesi

... Brezilya Devlet Başkanı Jair corona virüsünü hafife almaya devam ediyor. Bolsonaro, nedeniyle acil durum ilan eden valilere sert tepki gösterdi, corona virüsünü grip ve soğuk algınlığı olarak tanımladı. Daha önce corona virüsü şüphesi ile karantina altına alınan Bolsonaro'nun testleri negatif çıkmıştı. Bolsonaro'nun en yakınındaki isimlerden birinin ise testleri pozitif çıkmıştı. Bolsonaro'nun hafife aldığı corona virüsü dünyada 22 bini aşkın insanı öldürürken, ekonomileri çökertti. Dünya Sağlık Örgütü ise kırmızı alarma geçti, 'Küresel Salgın' ilanında bulundu. İşte Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun tepki çeken açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.3.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 18:14 ABONE OL
Son dakika! Corona virüsünü yine hafife aldı! Bolsonaro'dan şaşırtan corona virüsü benzetmesi

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Jair , ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi.

MEDYAYI SUÇLADI

Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçladı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

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Son dakika! Corona virüsünü yine hafife aldı! Bolsonaro'dan şaşırtan corona virüsü benzetmesi
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