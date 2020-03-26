Son dakika! Corona virüsünü yine hafife aldı! Bolsonaro'dan şaşırtan corona virüsü benzetmesi

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi.

MEDYAYI SUÇLADI

Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçladı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.