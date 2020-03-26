Son dakika haberleri: Corona virüsü hastalarının otopsisinde şok ayrıntı! Ölenlerde virüsün devamlılığı görüldü

19 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Coronavirüs salgınında yapılan araştırmalar yeni bir son dakika verisini daha bilim dünyasına kazandırdı. Ancak edinilen bilgiler virüsün gücü açısından insanlığı üzecek bir sonuç verdi. Çin kaynaklı araştırma gruplarının, hayatını kaybeden 29 koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde otopsi yaptığı son çalışmada virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Peking Üniversitesi Birinci Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Wang Guiqiang başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çinli araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığını, virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğünü ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti.