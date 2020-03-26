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Son dakika haberleri: Corona virüsü hastalarının otopsisinde şok ayrıntı! Ölenlerde virüsün devamlılığı görüldü

Dünya üzerinde 434,595 vakanın 19 bini aşkın ölümün yaşandığı ile mücadelede araştırmalarda yeni bir aşama kaydedildi. Virüsün yapısına ve kalıcılığına ilişkin yapılan son çalışmada otopsi verileri Coronavirüsün akciğerde kalmaya devam ettiğini gözler önüne serdi. İşte 'de başlayıp dünyanın kabusu olan Coronavirüs salgınında edinilen son dakika bilgisi...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:27 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika haberleri: Corona virüsü hastalarının otopsisinde şok ayrıntı! Ölenlerde virüsün devamlılığı görüldü

19 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgınında yapılan araştırmalar yeni bir son dakika verisini daha bilim dünyasına kazandırdı. Ancak edinilen bilgiler virüsün gücü açısından insanlığı üzecek bir sonuç verdi. kaynaklı araştırma gruplarının, hayatını kaybeden 29 koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde otopsi yaptığı son çalışmada virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Peking Üniversitesi Birinci Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Wang Guiqiang başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çinli araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığını, virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğünü ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti.

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Son dakika haberleri: Corona virüsü hastalarının otopsisinde şok ayrıntı! Ölenlerde virüsün devamlılığı görüldü
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