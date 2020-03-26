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Haberi: Almanların 8 yıl önce hazırladığı raporu dünyayı sarstı! Mutasyona uğrayacak

Dünyayı sarsan salgını ile ilgili her geçen gün haberleri gelmeye devam ederken, Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun tam 8 yıl önce sunduğu rapor ortaya çıktı. Şu ana kadar 21 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgında 470 binden fazla enfekte bulunuyor. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi’ne sunulan raporda, ‘Mutasyona uğramış, yeni SARS-CoronaVirüs, Güneydoğu Asya’daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek" ifadeleri yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 07:23 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüsü raporu dünyayı sarstı! Mutasyona uğrayacak

Dünyanın konuştuğu salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 21 binden fazla insanın ölümüne neden olan virüs dünya üzerinde 470 binden fazla insana bulaşmış durumda bulunuyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan "Risk Analizi ve Halkı Koruma" başlıklı raporda 'SARS CoV' virüsünün mutasyona uğrayıp 'pandemi' olacağı, tüm dünyayı etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYAYI SARSAN RAPOR! CORONA VİRÜSÜ MUTASYONA UĞRAYACAK

Alman Meclisi'ne sunulan, 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı raporda dikkat çeken bulgular ve bilgiler içeriyor. Sekiz yıl önce yapılan salgın tahminine göre, yaşlıların yüzde 10'u bu virüsten etkilenecek ve virüs üç ayrı dalga halinde yayılacak.

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Son Dakika Haberi: Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüsü raporu dünyayı sarstı! Mutasyona uğrayacak
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