Son Dakika Haberi: Almanların 8 yıl önce hazırladığı corona virüsü raporu dünyayı sarstı! Mutasyona uğrayacak

Dünyanın konuştuğu corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 21 binden fazla insanın ölümüne neden olan virüs dünya üzerinde 470 binden fazla insana bulaşmış durumda bulunuyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan "Risk Analizi ve Halkı Koruma" başlıklı raporda 'SARS CoV' virüsünün mutasyona uğrayıp 'pandemi' olacağı, tüm dünyayı etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYAYI SARSAN RAPOR! CORONA VİRÜSÜ MUTASYONA UĞRAYACAK

Alman Meclisi'ne sunulan, 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı raporda dikkat çeken bulgular ve bilgiler içeriyor. Sekiz yıl önce yapılan salgın tahminine göre, yaşlıların yüzde 10'u bu virüsten etkilenecek ve virüs üç ayrı dalga halinde yayılacak.