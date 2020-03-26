SON DAKİKA HABER: Bilim insanlarından dünyayı korkutan corona virüsü açıklaması! 40 mutasyon geçirmiş virüs bulundu!

12 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 472 binden fazla insanın yakalandığı virüs 21 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün merkezi Avrupa ilan edilirken, İzlandalı bilim adamları ülkedeki corona virüsü hastalarından alınan örneklerde dehşete düşüren bir sonuca ulaştı. Bilim insanları, Covid-19 hastalarından alınan örneklerde mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti. İşte dünyayı korkutan son dakika haberinin ayrıntıları…

BİLİM İNSANLARINDAN DÜNYAYI KORKUTAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

İzlanda basınında yer aldıktan çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın da gündemine gelen haberde, İzlandalı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor.

40 MUTASYONA UĞRAMIŞ CORONA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Toplam 737 vakanın olduğu ve 2 ölümün gerçekleştiği ülkede bilim insanları Covid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki corona virüsü vakalarında 40 adet mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.